NEQSOL Holding поддержал привлечение иностранного медперсонала в Азербайджан в связи с пандемией

NEQSOL Holding и компании в его составе продолжают поддерживать проекты по борьбе с пандемией коронавируса и ее негативными последствиями согласно своим стратегиям корпоративной социальной ответственности.

С целью поддержки системы здравоохранения во время пандемии, NEQSOL Holding профинансировал доставку и деятельность в Азербайджане 26 иностранных профессоров и врачей.

NEQSOL Holding предпринял различные меры по поддержке борьбы с коронавирусом. Ранее в этом году различные компании в составе холдинга перечислили средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в Азербайджане. Помимо этого, в период карантинного режима холдинг и компании в его составе оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям в разных регионах страны.

Одна из компаний холдинга выделила средства на приобретение и ввоз в страну экспресс-тестов, позволяющих оперативно выявлять коронавирус, аппаратов искусственного дыхания, а также специального оборудования, устанавливаемого при входе в здания и позволяющее измерять температуру человека на расстоянии. Помимо этого, совместно с соответствующими государственными органами, компания оказала поддержку медработникам, содействовала созданию различных сервисов и онлайн-платформ по борьбе с коронавирусом и реализовала другие социальные проекты.

Придавая особое значение безопасности своих работников, клиентов и партнеров, NEQSOL Holding и компании в его составе с февраля этого года осуществили целый ряд мер безопасности в своих офисах, производственных помещениях, центрах обслуживания клиентов и т.д. в соответствии с инструкциями Оперативного Штаба.

NEQSOL Holding продолжит осуществлять меры, направленные на поддержку борьбы с коронавирусом в стране.