Госкомитет Азербайджана внес ясность в ситуацию вокруг санатория "Гызылгум"

Общество 16 сентября 2020 20:56 (UTC+04:00)
Госкомитет Азербайджана внес ясность в ситуацию вокруг санатория "Гызылгум"

БАКУ /Trend/ - В Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев 14 сентября поступила информация о возникновении аварийной ситуации в пятиэтажном здании санатория "Гызылгум" в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, где временно проживают вынужденные переселенцы.

Как сообщили в среду Trend в Госкомитете, председатель комитета Ровшан Рзаев и глава ИВ Сабунчинского района Адиль Велиев побывали на месте происшествия. Был проведен осмотр здания с участием представителей МЧС и МВД.

Ввиду выявления дефектов в бетонной конструкции здания вынужденным переселенцам было рекомендовано покинуть здание. Сотрудники МЧС соорудили на территории палатки, полевую кухню и столовую, для кратковременного размещения вынужденных переселенцев . Для освещения территории ОАО "Азеришыг" предоставило необходимое оборудование.

МЧС 16 сентября объявило о необходимости эвакуации жителей здания, находящегося в аварийной ситуации. В настоящее время Госкомитет и ИВ Сабунчинского района принимают меры по переселению в арендованные квартиры проживающих в доме 98 семей вынужденных переселенцев.

Госкомитет предусматривает разместить эти семьи вынужденных переселенцев в новом жилом комплексе, который строится на территории Сабунчинского района Баку и будет передан в пользование к началу будущего года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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