В Азербайджане объявлены результаты итоговых экзаменов для учащихся 11-х классов

БАКУ/Trend/ - Подведены итоги выпускных экзаменов, проведенных 10 сентября 2020 года для учащихся 11-х классов.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре, участники экзаменов могут узнать свои результаты зайдя на сайт ГЭЦ, где необходимо ввести номер работы и номер удостоверения личности или FIN-код. Здесь они также могут ознакомиться с графическим изображением карточки ответов, правильными ответами задач закрытого типа, а также критериями оценки для каждой задачи открытого типа. Участники экзамена могут узнать номера работе по ссылке.

Участники также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив "номер работы" через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel на коротокий номер 7727.

Процесс проверки письменных работ (ответов на открытые задания) проводился в режиме онлайн в соответствии с принятыми в стране мерами социальной изоляции.

Программа для онлайн проверки письменных работ разработана специалистами Государственного экзаменационного центра.

В центре отметили, что на выпускном экзамене учащимся (абитуриентам) были представлены в общей сложности 85 заданий, в том числе 4 открытых и 26 закрытых по родному языку, 4 открытых, 8 кодируемых открытых и 13 закрытых по математике, 4 открытых и 26 закрытых по иностранному языку. С правилами подсчета баллов можно ознакомиться здесь. На этом этапе максимальное количество баллов, которое можно набрать по каждому из предметов, составляет 100 , а всего - 300 балловю Баллы, полученные студентами по каждому предмету, будут отражены в аттестатах.

На выпускные экзамены не явились 1 206 человек из заявленных 1 796 человек. Рассмотрение заявлений в электронной форме в связи с итогами выпускных экзаменов начнется с 21 сентября 2020 года в режиме онлайн (через программу Zoom или по телефону). До того как подать заявление в апелляционную комиссию, нужно ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, критериями оценки каждого открытого задания на сайте ГЭЦ. Опыт предыдущих экзаменов показывает, что около 30% поступающих вообще не ответили на вопросы или обратились в комиссию без сопоставления своих результатов. Такие обращения абитуриентов рассматриваться не будут.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 17-18 сентября, заполнив электронную форму заявки на сайте apelyasiya.dim.gov.az. Те, кто не зарегистрируется в течение этого периода, позже не смогут подать апелляцию. Участие учащегося (абитуриента) в обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с ним в обсуждении может участвовать один из родителей (представителей). Рассмотрение апелляции одного человека может длиться не более 15 минут.

(Автор: Жаля Гасымова)