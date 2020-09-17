Строительство ж/д моста на автотрассе Баку-Сумгайыт завершится в ноябре (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Завершены работы по демонтажу железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга на автомагистрали Баку-Губа-госграница России.

Об этом в ответ на запрос Trend сказал глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, на территории начались работы по строительству нового железнодорожного моста: "Уже установлены железные конструкции моста, в ближайшее время работы планируется завершить. В ноябре строительство моста будет закончено".

Отметим, что протяженность моста составляет 68,5 , ширина - 12,7 метров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)