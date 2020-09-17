Минкультуры: В Азербайджане должна быть разработана Стратегия по культуре

БАКУ /Trend/ -В сфере культуры должен быть внедрен ряд стандартов, потому что в ней остаются определенные пустоты, поэтому стандартизация - это наш новый подход.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре сказал первый замминистра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов, сообщает в четверг Trend.

Замминистра отметил, что необходимо использовать успешные модели международного опыта, есть мнения о привлечении частного сектора в сферу культуры: «Во Франции частный сектор инвестирует в культурную сферу. Чтобы внедрить такую практику в Азербайджане необходимы определенные налоговые преференции».

Керимов подчеркнул, что у лиц, работающих в сфере культуры, невысокие заработные платы.

По его словам, цифровизация должна быть внедрена во все сферы культуры.

Замминистра культуры также добавил, что в Азербайджане должна быть разработана Стратегия по культуре.

По его словам , в ходе изучения и исследования ситуации в министерстве культуры и его подчиненных структурах в соответствии с задачами, которые поставил Президент Ильхам Алиев, были выявлены определенные проблемы, и изыскиваются пути их разрешения: «Культура — стратегическая сфера, поэтому необходимо расширить нашу деятельность».

Выступая на заседании комитета, председатель комитета Ганира Пашаева добавила, что на осенней сессии Милли Меджлис проведет общественные слушания, где будут подняты вопросы по охране исторических памятников, включая проблемы, с которыми сталкиваются молодые художники

(Автор: Элчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)