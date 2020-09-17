В Азербайджане выявлено 119 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 140, скончались 2 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 119 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 140, скончались 2 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 38 777 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 289, скончался 571 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 917 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 601, в целом – 1 035 286 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)