Опубликовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 18 сентября

БАКУ /Trend/ - Опубликовано расписание школьных телеуроков на шестнадцатое сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура), ARB Günəş и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале (https://www.youtube.com/playlist…) и странице видеоуроков в Facebook (https://video.edu.az/).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)