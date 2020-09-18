В Гяндже усилены дезинфекционные работы против COVİD-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже осуществляются последовательные работы по предотвращению случаев заражения вирусом COVİD-19 и повышения эффективности профилактических мер, проводимых в этой сфере, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Гянджи.

В городе регулярно проводятся работы по уборке и дезинфекции. Работы проводятся в жилых зданиях, местах общего пользования, подъездах, лифтах, игровых площадках. Медико-профилактические меры охватывают парки и аллеи, объекты общепита, все общественные места массового скопления людей.

Кроме того, работы по уборке и дезинфекции осуществляются во всех средних школах, детских садах и яслях города.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)