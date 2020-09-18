В Гяндже усилены дезинфекционные работы против COVİD-19 (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Гяндже осуществляются последовательные работы по предотвращению случаев заражения вирусом COVİD-19 и повышения эффективности профилактических мер, проводимых в этой сфере, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Гянджи.
В городе регулярно проводятся работы по уборке и дезинфекции. Работы проводятся в жилых зданиях, местах общего пользования, подъездах, лифтах, игровых площадках. Медико-профилактические меры охватывают парки и аллеи, объекты общепита, все общественные места массового скопления людей.
Кроме того, работы по уборке и дезинфекции осуществляются во всех средних школах, детских садах и яслях города.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Как азербайджанские эстрадные звезды исполняют классические произведения. Посвящается Дню национальной музыки (ВИДЕО)
Лента новостей
Как азербайджанские эстрадные звезды исполняют классические произведения. Посвящается Дню национальной музыки (ВИДЕО)
В поликлиниках функционирует служба доставки лекарств для одиноких, хронических и онкологических больных
GIE: "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, 135-летие которых сегодня мы отмечаем
Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном по поставкам углеводородов продолжается, несмотря на пандемию - Янкаускас
Письмо главы МИД Азербайджана о незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана опубликовано как документ ООН
Помощник Президента встретился с НПО, осуществляющими деятельность в социальной, экономической, гуманитарной и демократической сферах (ФОТО)