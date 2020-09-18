Названа дата очередного судебного заседания по делу Эльдара Гасанова

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба в связи с отклонением ходатайства о замене на домашний арест меры пресечения в виде ареста, избранной Насиминским районным судом в отношении арестованного в ходе операции СГБ экс-посла в Сербии Эльдара Гасанова.

Как передает в пятницу Trend, на заседании под председательством судьи Рашада Абдулова была рассмотрена данная жалоба. Решением суда очередное судебное заседание по делу Эльдара Гасанова назначено на 22 сентября

Напомним, что 12 сентября Насиминский районный суд отклонил ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении Эльдара Гасанова, на домашний арест.

Эльдар Гасанов был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности. Ему выдвинуто обвинение по ст. 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое расходование бюджетных средств) УК АР. Решением Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста до третьего ноября.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)