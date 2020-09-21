Высшее образование засчитывается в трудовой стаж — Госфонд соцзащиты населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Решением министерства труда и социальной защиты населения высшее образование засчитывается в стаж, чего раньше не было.

Об этом в ходе прямого эфира в Facebook, посвященного правилам назначение и подсчета пенсий, сказал сотрудник Госфонда социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Айхан Меджидов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, это новшество - поддержка для повышения пенсий граждан.

Он добавил, что лица, недовольные размером пенсии, назначенной им в автоматизированном порядке, могут обращаться в филиалы ГФСЗ или Центры DOST. В этом случае требуется наличие у гражданина копии трудовой книжки, и в случае ее представления размер его пенсии будет пересмотрен: "Если обратившийся мужчина, то срок прохождения военной службы тоже входит в стаж. Также может быть пересчитан общий стаж, если гражданин предоставит диплом".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)