Рынок в Шеки возобновил работу

БАКУ /Trend/ - В Шеки после трехдневного перерыва в работе открылся рынок, где ранее было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.

Об этом во вторник сообщили Trend в Исполнительной власти Шеки.

Рынок открылся сегодня в 6 часов утра.

Напомним, что в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией Оперативный штаб при Кабинете министров на три дня с 18 сентября приостановил работу ОАО «Şəki Bazar». Отметим, что в течение нескольких дней коронавирусом на рынке заразились 12 человек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)