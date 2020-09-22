В академии наук Азербайджана заработала рабочая группа по созданию орфоэпического словаря

БАКУ /Trend/ - В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заработала рабочая группа по созданию "Национального орфоэпического словаря азербайджанского языка", и в данном направлении ведется соответствующая работа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал первый вице-президент НАНА, председатель научного совета отдела гуманитарных и общественных наук, академик Иса Габиббейли.

Академик сообщил, что создание и презентация системы Национальной транслитерации азербайджанского языка на восьми языках, отметив тот факт, что "Орфографический словарь азербайджанского языка" находится в процессе печати.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)