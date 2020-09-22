В академии наук Азербайджана заработала рабочая группа по созданию орфоэпического словаря
БАКУ /Trend/ - В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заработала рабочая группа по созданию "Национального орфоэпического словаря азербайджанского языка", и в данном направлении ведется соответствующая работа.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал первый вице-президент НАНА, председатель научного совета отдела гуманитарных и общественных наук, академик Иса Габиббейли.
Академик сообщил, что создание и презентация системы Национальной транслитерации азербайджанского языка на восьми языках, отметив тот факт, что "Орфографический словарь азербайджанского языка" находится в процессе печати.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Власти Армении завели в тупик переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту — Наира Зограбян
Участие в военных сборах — долг каждого молодого патриота — сын погибшего полковника ВС Азербайджана
На грузинском участке железнодорожной магистрали БТК построены и отремонтированы два типа путепроводов
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового детского сада в поселке Шаган (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Детской школы искусств в поселке Бюльбюля (ФОТО)
Мультикультурализм является одной из особенностей Азербайджана, отличающих его на международной арене - депутат
Юбилей фильма "Тегеран-43"! Съемки в Баку, воспоминания актеров, кто на самом деле спас Сталина, Рузвельта и Черчилля (ФОТО)
Мировое сообщество должно остановить армянский государственный терроризм в оккупированном Карабахе - ливанский адвокат
Минэнерго обнародовало данные по добыче и экспорту газа по месторождениям АЧГ и Шах-Дениз в январе-августе 2020 г.
Итальянский эксперт: Азербайджан является площадкой для межкультурного и межцивилизационного диалога
Выступление Президента Ильхама Алиева в ООН вновь показало высокий авторитет Азербайджана в мире — депутат
На полномасштабные военные действия решаются склонные к самоубийству авантюристы — российский политтехнолог