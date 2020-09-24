В Баку перед школами обновлены пешеходные "зебры" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На улицах Баку продолжаются работы по повышению уровня безопасности пешеходов, сообщает в четверг Trend о ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Вокруг 206 школ обновлены существующие пешеходные "зебры", перед 3 школами, где водители часто превышают скорость, установлены "лежачие полицейские" (ограничители скорости), на пешеходных "зебрах" вокруг 7 школ на асфальте написано «Məktəb», «Yavaş».

Кроме того, эти работы планируется продолжить до конца года, существующие пешеходные "зебры" будут регулярно обновляться, будут оптимизированы скоростные ограничители вокруг еще 7 учебных заведений, установлены соответствующие дорожные знаки.

(Текст: Кямаля Сеидова.)