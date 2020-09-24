Завотделом Минздрава Азербайджана о ситуации в учебных заведениях в период пандемии

Общество 24 сентября 2020 17:49 (UTC+04:00)
Завотделом Минздрава Азербайджана о ситуации в учебных заведениях в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Заведующая отделом Общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Назифа Мурсалова рассказала об организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в период пандемии COVID-19.

Как сообщает в четверг Trend, коснувшись темы возобновления деятельности учебных заведений в условиях особого карантинного режима, Мурсалова отметила, что для работы в этом направлении подписано соответствующее Постановление Кабинета Министров "Об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджане в период особого карантинного режима", рассказала о шагах, предпринятых министерством в деле организации возобновления процесса образования.

"В целях реализации этого постановления Кабинетом Министров разработаны и утверждены "Временные правила организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджане в период особого карантинного режима". Эти правила разработаны в соответствии с "Рекомендациями по мерам охраны здоровья в образовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также на основе опыта, накопленного в ходе профилактических и эпидемиологических мер против распространения заражения вирусом COVID-19 в Азербайджане", - сказала Мурсалова.

Она дала несколько советов родителям, отправляющим своих детей в школу: "Если родитель наблюдает у ребенка симптомы коронавируса, затем ребенок проходит лабораторный тест на COVID-19 и тот оказывается положительным, а также в случае, если у одного из членов семьи выявлен положительный результат теста или он уже переболел, но выздоровел, а с момента последнего отрицательного результата теста прошло менее 14 дней, то родителю запрещается отправлять своего ребёнка в учебное заведение".

Затронув предполагаемые симптомы заболевания у учащихся, Назифа Мурсалова отметила, что если у ребенка была выявлена температура тела 37,1°C или выше, либо какие-либо другие признаки заболевания (высокая температура, кашель, одышка, потеря вкуса, запаха, слабость и др.) руководитель данного образовательного учреждения должен предварительно сообщить об этом родителю ребенка, а также медицинскому представителю учебного заведения, после чего поместить ребенка в специальную карантинную комнату для того, чтобы изолировать его от остальных.

"Для обеспечения своей безопасности, лица, контактировавшие с зараженными детьми должны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки и бахилы), окна в карантинном помещении должны быть открыты (по возможности), помещение должно вентилироваться. После того как ребенок покинул комнату, ее нужно держать свободной в течение 3 часов, а по истечении этого времени тщательно убрать и продезинфицировать. В случае подозрения на массовое заболевание, должна проводиться эвакуация, все лица в образовательном учреждении должны освободить помещение под наблюдением предварительно проинструктированного персонала, а само учреждение тем временем должно быть полностью продезинфицировано", - отметила Мурсалова.

Она также перечислила профилактические меры, принимаемые для снижения риска заражения вирусом COVID-19 в образовательных учреждениях: "Начиная с 5-го класса ученики школ обязаны носить маски, а для учеников 1-4 классов использование масок остается на усмотрение их родителей или других законных представителей. Температура каждого посещающего учебное заведение человека измеряется системами термокамер или бесконтактным термометром, и в случае, если температура тела 37,1°C или выше, посетителю не разрешается входить в данное образовательное учреждение. Каждому классу (группе) выделяется отдельная классная комната или аудитория для использования в течение всего учебного дня, при этом за каждой партой разрешается сидеть только одному человеку, парты должны быть расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга".

В завершение Назифа Мурсалова рассказала о нескольких изменениях, произошедших в школах во время особого карантинного режима.

"В первую очередь изменилось расписание занятий. То есть, количество учеников в классе было сокращено до 10-12, общее число учеников в каждом классе было разделено на две половины, имеющие возможность посещать занятия по очереди (утром/днем). Кроме того, количество очных занятий было минимизировано в соответствии с адаптированной учебной программой. Во многих школах планируется составить расписание в шахматном порядке. Также продлен перерыв между занятиями, все перемены увеличены до 10 минут, в течение которых ученикам/студентам рекомендуется дышать свежим воздухом. Во время перемены окна в классе следует держать (по возможности) открытыми, помещение следует регулярно проветривать. Кроме того, столовые в образовательных учреждениях не функционируют. Ученикам рекомендуется есть в классных комнатах, а родителям при отправлении в школу обязательно обеспечивать своих детей водой и едой. Помимо этого, посторонним доступ в школы ограничен, родителям и другим законным представителям учащихся вход в школу полностью запрещен. Последнее изменение касается проведения регулярных работ по дезинфекции помещений. Уборка и предварительная дезинфекция парт, дверных и оконных ручек должна осуществляться ежедневно в перерывах между сменами, а по выходным в учебных заведениях необходимо проводить полную и тщательную дезинфекцию", - подытожила Мурсалова.

(Текст: Турал Гараджаев)

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