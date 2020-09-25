АПБ Азербайджана о причинах запрета на свадьбы вне помещений

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) назвало причины запрета на проведение свадеб и траурных церемоний под открытым небом.

Об этом сказал советник председателя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Эльхан Микаилов, сообщает в пятницу Trend.

Он напомнил, что организация массовых мероприятий все еще запрещена: «Запрет собираться группами больше 10 человек остается в силе. Это касается и объектов общепита, функционирующих на воздухе. Проводить такие мероприятия в незамкнутых пространствах не разрешается потому, что родственники и знакомые, приходя на такие мероприятия, не сразу садятся за столы, а начинают активно приветствовать друг друга».

По его словам, обычно люди, которые давно не виделись , смотрят на свадебные и траурные церемонии как на место встречи и общения: «Это означает, что десятки, сотни людей, общаясь друг с другом, увеличат риск заражения. Это может быть очень опасно. Однако когда за столом сидят незнакомые люди, такого риска нет. Все-таки лучше, если эти вопросы будут рассматриваться, когда риск эпидемии снизится. Основной аргумент в сегодняшней ситуации — это то, что скученность людей вызовет массовое заражение».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)