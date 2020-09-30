Избран новый член Счетной комиссии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльдар Гулиев избран членом Счетной комиссии парламента, сообщает в среду Trend.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании парламента и был принят в результате голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)