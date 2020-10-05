В Азербайджане продлен срок приема документов по распределению вакансий среди школьных учителей

БАКУ / Trend/ - Электронный прием документов в рамках очередного размещения по приему на работу учителей в общеобразовательные учебные заведения продлен до 23:59 часов завтрашнего дня, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

До указанного времени кандидаты, желающие принять участие в размещении, должны войти на свою персональную страницу, выбрать вакантное место и подтвердить электронное заявление.

В ходе очередного размещения наряду с имеющимися дополнительно объявлены вакантными 536 новых мест. На данном этапе на конкурс выставлены 4 157 вакантных мест.

В ходе прошлых этапов на конкурс было выдвинуто 9 562 вакантных места, трудоустроено 6 417 кандидатов.

Отметим, что прием на работу учителей начальных классов общеобразовательных учреждений столицы будет осуществляться Управлением образования по городу Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)