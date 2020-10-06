В Азербайджане коронавирусом заразились еще 11 школьников — минобразования

БАКУ /Trend/ - Министерство образования распространило информацию о последней ситуации в связи с коронавирусом в средних школах.

Как сообщили во вторник Trend, шестого октября у восьми учеников и двух работников общеобразовательных школ была зафиксирована температура тела выше 37 градусов.

Коронавирусом инфицировались еще 11 учащихся и 3 работников.

На дистанционное обучение были переведены одна школа и три класса.

В целом на удаленное обучение до сих пор переведены две школы и 28 классов.