Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 19-21 градус тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 45-50%.