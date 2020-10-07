Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 19-21 градус тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 45-50%.
Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью 8-12, днем - 18-22, в горах ночью - 2-6, днем - 8-11 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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