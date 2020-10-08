Парк в Турции будет назван в честь Полада Гашимова

БАКУ /Trend/ - В честь генерал-майора азербайджанской армии Полада Гашимова, геройски погибшего в июле этого года в ходе отражения атаки армянских ВС на Товузском направлении госграницы Азербайджана, будет назван новый парк в Бурсе.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал председатель муниципалитета Османгази Бурсы Мустафа Дундар.

Он отметил, что создание парка ожидается в ближайшее время.

(Текст: Турал Гараджаев)