В результате армянских провокаций убит 31, получили ранения 168 мирных граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Названо число мирных граждан Азербайджана, убитых и получивших ранения в результате армянских провокаций.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате обстрела ВС Армении населенных пунктов страны с 27-го сентября по сей день погиб 31 мирный житель,168 гражданских лиц получили ранения.

Разрушены 143 гражданских объекта, 1091 индивидуальный жилой дом и 45 многоквартирных зданий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)