В Гяндже разбирают развалины многоквартирного здания, разрушенного в результате обстрела со стороны ВС Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На месте происшествия в Гяндже работают сотрудники МЧС.

Как сообщает Trend, все улицы, ведущие к месту падения снаряда, были перекрыты сотрудниками ДПС:

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые прилагают усилия по эвакуации людей, оказавшихся под развалинами.

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) также находятся на месте падения снаряда и выясняют, какая ракета была выпущена противником", - сообщил корреспондент Trend с места происшествия.

Напомним, что примерно в 2 часа ночи вооруженные силы Армении обстреляли многоквартирный дом в центре Гянджи, второго по величине города Азербайджана. В результате семь человек погибли, 33 человека, большой ущерб нанесен многочисленным объектам гражданской инфраструктуры.

(Автор: Джейхун Алекберов)