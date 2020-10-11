Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 12 октября в Азербайджане.

Как передает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущество без осадков, ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-16, днем 19-23 тепла, в Баку ночью 13-15, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 процентов, днем - 40-45 процентов.

12 октября в районах Азербайджана преимущественно без осадков, но в некоторых восточных регионах ночью и утром возможен дождь, а в отдельных местах туман. Временами будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 22-26, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.