Во Франции соотечественники расклеили лозунги о провокациях Армении

БАКУ /Trend/ - Проживающие в различных странах соотечественники проводят работу по информированию мирового сообщества о провокациях армянской армии против Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Азербайджанцы, проживающие за рубежом, организуют "круглые столы", готовят обращения, направляют письма, проводят пресс-конференции, доносят до мировой общественности правду, делают призывы оказать давление на прекращение захватнической политики Армении.

Очередные такие акции были проведены в городах Франции - Тулузе и Монтобане. На улицах, остановках и местах большого количества людей наши соотечественники расклеили лозунги "Азербайджан требует справедливости!", "Остановите агрессию Армении!"

(Текст: Кямаля Сеидова.)