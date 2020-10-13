В Азербайджан для оказания медпомощи раненым солдатам прибыли до 50 азербайджанских медиков, работающих и учащихся в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе действующего в Турции "Кружка азербайджанских врачей", при совместной организации посольства Азербайджана в Турции и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также поддержке Фонда Гейдара Алиева до 50 азербайджанских медиков, работающих и учащихся в Турции, прибыли в Азербайджан для оказания добровольной медицинской помощи азербайджанским солдатам, получившим ранения в ходе боевых действий за восстановление территориальной целостности страны.

Как сообщает во вторник Trend, помимо этого специалисты привезли с собой и передали TƏBİB различные медицинские принадлежности.