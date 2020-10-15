Азербайджанская армия сражается за нас, а мы не должны позволить, чтобы COVID-19 добрался до фронта - социолог

БАКУ /Trend/ - Увеличение числа инфицированных коронавирусом COVID-19 связано со слабым общественным контролем.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий кафедрой социологии

турецкого Университета "Ускюдар", доктор социологических наук, профессор Абульфаз Сулейманлы.

По его словам, в Турции и многих других странах, люди в общественном транспорте, а также в других общественных местах, резко реагируют на тех, кто не используют медицинские маски или используют их неправильно. Это влияет на тех безответственных, кто не использует медицинскую маску или использует ее неправильно.

"Несоблюдение правил отдельными людьми в Азербайджане, их безразличие к сложившейся ситуации, слабый общественный контроль по отношению к этим нарушителям, играют свою роль в увеличении числа случаев инфицирования COVID-19. Однако, нельзя забывать, что текущая ситуация зависит от социальной ответственности каждого из нас. Если каждый из нас будет ответственным, мы сможем предотвратить распространение болезни и, как следствие, победить болезнь. Следует также учесть, что крайне важно повысить эту ответственность в то время, когда наша армия борется за освобождение оккупированных земель. Поскольку азербайджанская армия сражается за нас, мы не должны позволить, чтобы COVİD-19 добрался фронта", - сказал Сулейманлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)