Деятельность дошкольных и дополнительных образовательных учреждений в Азербайджане приостанавливается

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 19 октября по 2 ноября 2020 г. устанавливаются дополнительные каникулы во всех учебных заведениях, исключая дошкольные, внешкольные и дополнительные учебные заведения (с заменой осенних каникул в общеобразовательных учреждениях).

Об этом говорится в решении Кабмина о дополнительных мерах по работе учебных заведений, действующих на территории Азербайджана в период режима особого карантина, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В постановлении отмечается, что деятельность дошкольных, внешкольных и дополнительных образовательных учреждений приостанавливается.

(Текст: Кямаля Сеидова)