В Праге прошла акция протеста против армянского террора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе азербайджанской общины в Чехии прошла акция протеста против варварских действий, совершенных армянскими ВС в отношении мирных жителей азербайджанского города Гянджа.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, участники акции резко осудили акты вандализма, совершенные армянскими ВС в Гяндже и других населенных пунктах Азербайджана, гибель мирных жителей, в том числе женщин и малолетних детей, разрушение гражданских объектов.

Было отмечено, что обстрел из тяжелой артиллерии азербайджанских городов Гянджа и Мингячевир, Тертерского, Геранбойского, Бардинского, Евлахского, Агдамского и других районов страны является продолжением агрессорской политики Армении в отношении Азербайджана.

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами против оккупационной политики Армении. Они призвали всех услышать справедливый голос Азербайджана и не оставаться равнодушными к варварству, совершенному армянскими ВС против мирных жителей Азербайджана.

По окончании акции прозвучала азербайджанская песня «Сары гелин».