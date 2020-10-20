Если COVİD-19 доберется до фронта, то армия Азербайджана столкнется не с одним, а с двумя противниками - эксперт

БАКУ /Trend/ - Нам нужно бороться с коронавирусной инфекцией в тылу, так же, как наша армия сражается на передовой.

Об этом во вторник сказал Trend председатель общественного объединения "Борьба с инфекционными заболеваниями", врач Фикрет Халилов.

По его словам, еще летом, то есть когда число зараженных коронавирусом было минимальным, прогнозировалось, что с середины сентября этого года начнется быстрый рост числа инфицированных, поскольку острые респираторные инфекции дыхательных путей ежегодно стремительно распространяются именно в это время.

"Одной из основных причин большого числа инфицированных заключается в том, что ввиду похолодания люди больше времени проводят в закрытых помещениях. Также следует отметить, что люди не в должной мере соблюдают рекомендации Всемирной организации здравоохранения. К тому же, следует учесть и фактор войны. В это время все внимание людей приковано к фронту, все словно забыли о коронавирусе, отодвинули его на задний план. Не следует забывать, что мы должны бороться с коронавирусом в тылу, так же, как наша армия сражается на передовой. Растущее число инфицированных в тылу может перейти на передовую. В таком случае наша доблестная армия будет вынуждена сражаться не с одним, а с двумя противниками. Это может создать трудности для скорейшего освобождения наших земель от оккупации, и, сами того не желая, мы можем стать соучастниками этого", - подчеркнул Фикрет Халилов.

Он также отметил, что есть еще один эффективный метод для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Люди должны укреплять свой иммунитет, для этого следует употреблять в пищу продукты богатые витамином С. Это должны агитировать и диетологи в своих выступлениях в СМИ. Каждый должен знать - насколько сильнее иммунитет, настолько ниже риск инфицирования коронавирусом", - добавил Фикрет Халилов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)