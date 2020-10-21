Мы закопали в землю свадебную кассету и фотоальбом в надежде, что через несколько дней вернемся домой... – вынужденная переселенка из Зангилана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представляете, по прошествии 27 лет я вернусь туда, где прошли мое детство, отрочество, юность. Все наши воспоминания связаны с теми местами. Но сначала пойду на могилу дочери – ровно через 27 лет…

Об этом в среду сказала Trend вынужденная переселенка из освобожденного ныне от армянской оккупации села Хекери Зангиланского района Азербайджана Рафига Ахмедова.

Она сказала, что радостную новость об освобождении родного села от оккупации ее семья услышала от Президента Ильхама Алиева: «Вчера, когда мы все, сидя перед телевизором, услышали от Президента весть об освобождении нашего села, я зарыдала от радости, меня охватила дрожь… И первыми, о ком я подумала в тот момент, были мои отец, мать и свекровь. Они так и не дождались этой новости".

Делясь горькими воспоминаниями 27-летней давности, Рафига Ахмедова сказала, что, уезжая из села, они надеялись, что вернутся через несколько дней: «Это было 23 октября 1993 года. Нам сказали срочно покинуть село. Мы слышали, что армяне хотят повторить в Зангилане то же самое, что они сделали в Ходжалы. Закопав в землю продовольствие, свадебную кассету, фотоальбом в надежде вернуться через несколько дней, мы быстро собрали детей и вышли из дома. Одной нашей дочери было в то время три, другой – один год. Сев в автобус, мы пересекли реку Араз, перейдя на иранскую сторону. Помню, когда мы переезжали реку, автобус наполовину заполнило водой. До 29 октября мы находились по ту сторону Араза и видели с того берега, как разрушали и сжигали наши дома… Это были очень тяжелые дни».

Супруг Рафиги Ахмедовой, 60-летний Магомед Ахмедов выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву, азербайджанской армии за радостную весть об освобождении села Хекери от оккупации: «Мы глубоко признательны нашему Президенту, нашим солдатам за то, что подарили нам такую радость! Спасибо им огромное, мы больше не вынужденные переселенцы. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Думаем очень скоро вернуться в родное село. Наш Президент, подаривший нам такую радость, скоро обрадует также и беженцев из Кельбаджара, Шуши, Ханкенди и с других оккупированных земель страны, мы в этом уверены».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)