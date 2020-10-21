В Ордубаде обнаружены древние памятники

БАКУ /Trend/ - Археологической экспедицией "Хараба Гилан" Нахчыванского отделения НАНА на территории Ордубадского района обнаружены древние памятники.

Как сообщили в среду Trend в Академии, завотделом Института истории, этнографии и археологии, доктор философии по истории Бахлул Ибрагимли отметил, что экспедиция вела раскопки на площади 64 квадратных метров.

В результате исследований были обнаружены до 40 каменных топоров, пять кувшинных детских захоронений с бронзовыми ожерельями внутри эпохи позднего бронзового века, а также курганные захоронения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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