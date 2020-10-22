Миноборонпром продолжает производство БПЛА для азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объединения и предприятия министерства оборонной промышленности Азербайджана продолжают непрерывно обеспечивать азербайджанскую армию вооружением и боеприпасами, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Специалисты миноборонпрома совместно с военнослужащими тестируют новые виды вооружения и боеприпасов в условиях реального боя.

Предприятия министерства приступили к производству новых видов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "İti qovan" (Гоним как псов), обладающих еще большей разрушительной силой. Сейчас эти беспилотники в распоряжении азербайджанской армии.

Напомним, что в обращении к народу от 4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Если бы он [Пашинян] говорил с нами на нормальном языке, не осквернил наш священный город, то мы, конечно, живя надеждами, старались бы решить этот вопрос путем переговоров. Но на каждом шагу провокация, на каждом шагу оскорбление. И он считает, что мы с этим будем мириться?! Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак! Азербайджанский солдат гонит их как собак! Поднимает на оккупированных землях азербайджанский флаг! В их окопах находится азербайджанский солдат! Их посты в наших руках! Их танки водим мы! Другая их боевая техника в наших руках, грузовые машины в наших руках! Мы выполняем и будем выполнять свою спасительную миссию!»

(Текст: Кямаля Сеидова)