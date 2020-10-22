В Баку сохранится стабильная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится на южный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем 19-22, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

На Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что будет благоприятно для метеочувствительных людей.