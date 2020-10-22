Число респираторных болезней будет расти - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Как и каждый год, в этом году в Азербайджане будет расти число острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ).

Об этом сказала завотделом общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Назифа Мурсалова, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что согласно порядку, установленному ВОЗ, с 40-й недели каждого года начинается осенне-зимний период ОРВИ: "Уже третья неделя, как начался этот сезон. В сравнении с последними пятью годами рост числа заражения гриппом не наблюдается".

Мурсалова добавила, что в Азербайджан уже доставлены вакцины от гриппа, и проводится добровольная вакцинация.

Завотделом также подчеркнула, что среди вакцинированных никаких беспокойств не отмечено.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)