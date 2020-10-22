Азербайджанские призывники-срочники обратились к обществу (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 августа 2020 года продолжается отправка призывников на места службы в соответствии с установленным планом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госслужуб по мобилизации и призыву на военную службу.

Согласно графику, призывники в местных управлениях, отделах и секциях Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу отправляются в воинские части, где будут проходить службу в соответствии с назначенными родами войск.

Молодежь заявляет, что испытывает чувство гордости от того, что отправляется на службу в рядах нашей победоносной армии, будет дисциплинированной и бдительной во время несения военной службы, овладеет секретами военной техники, будет с честью носить звание азербайджанского солдата.

Призывники из города Сумгайыт, Бинагадинского и Низаминского районов Баку, обращаясь к обществу, отметили важность соблюдения правил особого карантинного режима, рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров и соответствующих указаний “TƏBİB” для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Они призвали граждан принимать активное участие в борьбе с COVID-19 в соответствии с требованиями пандемии в тылу, подчеркнули, что «сегодня славная азербайджанская армия одерживает победы на фронте, чтобы положить конец оккупации Армении: "Как общество, мы должны проявить солидарность и одержать победу в борьбе с невидимым врагом – коронавирусом».

Отметим, что молодые солдаты, призванные на службу в октябре, отправляются не на фронт, а в воинские части соответствующих родов войск – в учебные центры, и в течение предстоящих 3-х месяцев пройдут там тренинги, изучат секреты военного мастерства, затем продолжат службу в

назначенных местах.

(Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Наталья Кочнева)