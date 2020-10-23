На оккупированных территориях Азербайджана находится 42% растительного покрова и 25% лесов

БАКУ /Trend/ - В результате беспощадной эксплуатации оккупированных Арменией территорий Азербайджана нанесен колоссальный ущерб природным ресурсам, окружающей среде, биоразнообразию региона, целенаправленно уничтожены леса, богатые ценными породами деревьев и кустарников.

Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что до оккупации на этих территориях, благоприятных с точки зрения ландшафтного разнообразия, существовало свыше 2000 видов растений, что составляет 42% флоры Азербайджана. Около 50 видов фауны и более 70 видов флоры региона внесены в Красные книги мира и Азербайджана. К сожалению, точной информации о нынешнем состоянии этих видов нет.

Кермиов подчеркнул, что 25% лесных покровов республики находятся на оккупированных территориях, по полученной информации большинство ценных деревьев уничтожены в результате армянского вандализма: «На освобожденных от оккупации территориях будут проведены мониторинги для всесторонней оценки нанесенного ущерба».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)