Выплачены пособия, стипендии и компенсации за октябрь - Минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения выплатил все пособия, стипендии и компенсации за октябрь текущего года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Фонд.

Пособия, стипендии и компенсации перечислены на счета лиц соответствующих категорий.

Граждане могут получить перечисленные средства в банкоматах банка "Kapital".

В ближайшие дни будет выплачена адресная государственная социальная помощь за октябрь.

(Текст: Кямаля Сеидова.)