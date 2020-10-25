Завтра в Азербайджане будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, умеренный северный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 15-17, днем - 20-25, в Баку ночью - 15-17, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.

26 октября в районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Восточный ветер.

Ночью - 9-14, днем - 21-26, в горах ночью - 6-11, днем - 16-21 градус тепла.