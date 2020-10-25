В Баку продезинфицированы 554 улицы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учитывая рост числа заражений коронавирусом в последние дни, 24 и 25 октября структурами Исполнительной власти города Баку на основных улицах, проспектах и дорогах, а также в поселках столицы была осуществлена 15-я по счету дезинфекция с участием 40 единиц спецтехники и более 2000 сотрудников коммунальных служб ИВ. В ходе работ были продезинфицированы 554 улицы.

Как сообщили Trend в воскресенье в ИВ города Баку, эта работа в рамках мер, направленных на обеспечение безопасности жителей Баку, будет продолжена.

Было отмечено, что коллектив Исполнительной власти города Баку готов провести дезинфекционные работы и в городе Шуша, который будет освобожден от армянской оккупации.