Мой дядя отличился героизмом в боях, и я готов пожертвовать жизнью во имя Родины - племянник шехида Дмитрия Солнцева

БАКУ /Trend/ - Освобождение от армянской оккупации наших земель священный долг каждого гражданина Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend Анар Сулейманов, племянник ставшего шехидом Дмитрия Солнцева.

Он сказал, что независимо от религии, национальности долг каждого заключается в защите своей Родины.

"Мой дядя Дмитрий также любил Азербайджан. Когда речь заходила о наших оккупированных территориях, его всегда переполняло чувство горечи, он питал особую неприязнь к оккупантам. Мой дядя окончил вуз с красным дипломом, после чего устроился на работу. Его переполняло чувство гордости от одного лишь взгляда на государственный флаг Азербайджана. Никому не сказав, он записался добровольцем и отправился на фронт. Он бросился в бой в рядах армии Азербайджана, чтобы предотвратить провокации, начатые армянской стороной 27 сентября, и стал шехидом. Дядя Дмитрий является образцом для меня, я горжусь им. Сегодня и я готов пожертвовать своей жизнью за освобождение азербайджанских земель, как сделал это мой дядя, отличившийся героизмом в боях. Все мы должны быть готовы биться во имя освобождения азербайджанских земель. Карабах - это Азербайджан!", - сказал Анар Сулейманов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)