В Баку проводятся собеседования по приему на работу учителей профшкол
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводятся собеседования по приему на работу учителей профшкол, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по профобразованию.
На прошлой неделе завершился процесс анализирования обращений в рамках конкурса по приему на работу учителей по ступени профессионального образования на 2020-2021 учебный год.
Информация о результатах обратившихся размещена в "личном кабинете" на платформе https://portal.edu.az/
В данный момент преподаватели специальностей и лица, обратившиеся по специальностям "мастер по производственному обучению" и успешно прошедшие первый тур, приглашаются на собеседования.
Были проанализированы 293 обращения 168 кандидатов по вакансиям, вынесенным на конкурс профучреждений Баку, и 98 кандидатов прошли собеседование по соответствующим обращениям.
Собеседования будут продолжены до 30 октября.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)