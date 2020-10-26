В Баку проводятся собеседования по приему на работу учителей профшкол

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводятся собеседования по приему на работу учителей профшкол, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по профобразованию.

На прошлой неделе завершился процесс анализирования обращений в рамках конкурса по приему на работу учителей по ступени профессионального образования на 2020-2021 учебный год.

Информация о результатах обратившихся размещена в "личном кабинете" на платформе https://portal.edu.az/

В данный момент преподаватели специальностей и лица, обратившиеся по специальностям "мастер по производственному обучению" и успешно прошедшие первый тур, приглашаются на собеседования.

Были проанализированы 293 обращения 168 кандидатов по вакансиям, вынесенным на конкурс профучреждений Баку, и 98 кандидатов прошли собеседование по соответствующим обращениям.

Собеседования будут продолжены до 30 октября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)