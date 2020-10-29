Сил у армян хватает только на безоружных людей - жители Барды о ракетном обстреле мирного города (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Армяне думали, что напугают нас. Но мы не боимся. Я поправлюсь, вернусь в Барду и, если понадобится, отправлюсь на фронт.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Ахад Джаббаров, который был ранен в результате ракетных ударов армянских ВС по мирному азербайджанскому городу Барда.
Он получил многочисленные травмы и находится сейчас на лечении в Евлахской центральной больнице.
"Мы с женой находились у себя дома. Туда, где мы были, упали две ракеты", - сказал Джаббаров.
Другого жителя Барды, Рустама Алиева, ракетные удары по городу застигли в момент, когда он приближался к месту работы.
"Когда упал снаряд, я сразу лег. Увидел, что снова стреляют. Рядом упали 4 или 5 снарядов. У меня травма головы. Все произошло внезапно, город будто бы рухнул. Мы все мирные люди, которые занимались своими повседневными делами. Сил у армян хватает только на безоружных людей", - сказал житель Барды.