Сил у армян хватает только на безоружных людей - жители Барды о ракетном обстреле мирного города (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армяне думали, что напугают нас. Но мы не боимся. Я поправлюсь, вернусь в Барду и, если понадобится, отправлюсь на фронт.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Ахад Джаббаров, который был ранен в результате ракетных ударов армянских ВС по мирному азербайджанскому городу Барда.

Он получил многочисленные травмы и находится сейчас на лечении в Евлахской центральной больнице.

"Мы с женой находились у себя дома. Туда, где мы были, упали две ракеты", - сказал Джаббаров.

Другого жителя Барды, Рустама Алиева, ракетные удары по городу застигли в момент, когда он приближался к месту работы.

"Когда упал снаряд, я сразу лег. Увидел, что снова стреляют. Рядом упали 4 или 5 снарядов. У меня травма головы. Все произошло внезапно, город будто бы рухнул. Мы все мирные люди, которые занимались своими повседневными делами. Сил у армян хватает только на безоружных людей", - сказал житель Барды.