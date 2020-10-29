Жители Барды полностью уверены в армии Азербайджана - глава ИВ

БАКУ /Trend/ - Армяне не случайно выбрали Барду в качестве цели для артиллерийского обстрела. Барда - второй по численности населения город в регионе после Гянджи с развитой инфраструктурой.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев.

По его словам, в связи с тем, что Барда развитый торговый город, жители окрестных территорий часто приезжают туда торговать.

Он отметил, что в результате ракетного обстрела в Барде пострадали не только ее жители, но и жители Гянджи, Агдама и других близлежащих районов.

Глава ИВ также сказал, что армянский террор не испугал жителей Барды.

"В Барде жизнь течет в обыденном русле, например, вчера было убрано 1100 тонн хлопка. Это означает, что жители занимаются своим делом, они уже привыкли к армянским провокациям, поскольку такие провокации совершаются армянами часто. Жители Барды полностью уверены в армии Азербайджана и в том, что в скором времени мы одержим победу", - добавил Видади Исаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)