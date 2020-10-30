В Азербайджане не планируется сокращать учебный год - министр

БАКУ /Trend/ - В этом году школьные каникулы будут компенсироваться в той или иной форме.

Об этом на брифинге сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, сокращать учебный год не планируется.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)