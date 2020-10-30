Армения совершает экологический террор против Азербайджана - минэкологии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армения фактически совершает экологический террор против Азербайджана.

Об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в пятницу Trend.

"Захватническая Армения, продолжающая преступления против человечности и совершающая убийства мирных жителей, также уничтожает природные памятники, флору и фауну, ценную не только для региона, но и для экологического баланса планеты", - сказала она.

Представитель министерства отметила, что Армения, совершавшая в течение многих лет экологический террор на оккупированных территориях Азербайджана, сейчас, грубо нарушая требования международных конвенций о неприкосновенности экологической среды и игнорируя нормативные акты соответствующих организаций ООН по окружающей среде, нацеливается на особо охраняемые природные территории, расположенные за пределами зоны боевых действий: «Армянские ВС ведут интенсивный обстрел в том числе Агджабединского и Гёкгёльского районов Азербайджана, расположенных за линией фронта, и несколько ракет упали на территорию Аггёльского и Гёкгёльского национальных парков. В результате этого теракта начались пожары и нанесен серьезный ущерб флоре и фауне и природному ландшафту в Гёкгёльском национальном парке, являющемся единственной природной территорией на Южном Кавказе, отличающейся уникальным ландшафтом с естественными озерами, и в Аггёльском национальном парке, который включен в список Рамсарской конвенции "О водно-болотных угодьях".

Ибрагимова подчеркнула, что министерство экологии и природных ресурсов осуждает эти жестокие и бесчеловечные действия Армении против гражданского населения и окружающей среды Азербайджана, и призывает международных правозащитников предпринять неотложные шаги для доведения до мировой общественности информации о преступлениях армянской стороны.

(Текст: Кямаля Сеидова)