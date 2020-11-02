Утраченные когда-то земли теперь возвращают наши сыновья - отец солдата (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Земли, которые когда-то были утеряны, теперь возвращают наши сыновья.

Об этом в видеорепортаже AzTV сказал Азад Фарзалиев - отец солдата Илькина Фарзалиева, который водрузил азербайджанский флаг в Суговушане, сообщает в понедельник Trend.

Азад Фарзалиев отметил, что когда он говорил с сыном, то наказал ему: "Илькин, водрузи этот флаг, но очень прошу, оставайся в живых, чтобы отомстить за своих сослуживцев!"

Он добавил, что в первые дни войны до него дошел слух, что Илькин погиб: "Но внутренний голос сказал мне - мой сын жив!".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)