Антропогенные воздействия привели к полному уничтожению некоторых редких растений в Карабахе - институт ботаники

БАКУ /Trend/ - Антропогенное воздействие на природу Карабаха привело к сокращению или полному уничтожению ряда ценных и редких растений.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала заведующая лабораторией этноботаники Института ботаники НАНА, доктор биологических наук, профессор Сайяра Ибадуллаева.

По ее словам, растительность на оккупированных территориях должна быть изучена с предварительной классификацией по типам полупустыни и полустепи (до 400 м над уровнем моря), степная растительность (400-800 м), мезофильные леса (1000-2000 м), высокогорная растительность (2000-2500 м), альпийско-субальпийская (2200-3000 м), скальная растительность (район Муровдага выше 3000 м).

"Однако есть растения, ареал которых ограничен Карабахом. Для постоянного сохранения генетических ресурсов растительности страны и определения ее современного состояния необходимы флористические и систематические исследования. В ходе систематических исследований должны быть изучены центры основного формового разнообразия, характер распределения наследственного разнообразия, интенсивность видообразования. Таксономический состав оккупированных ботанико-географических регионов включает около 2500 (50%) видов растений, по которым у нас нет информации о популяционных показателях, ареалу и окончательном состоянии. На некоторых территориях дикорастущие растения были полностью уничтожены армянскими захватчиками, на их месте были выращены наркотические растения, тем самым оккупанты вновь проявили свою гнусную сущность. С другой стороны, большинство из 140 редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Азербайджана в 1989 году, происходит из Карабаха. Ботаникам до сих пор ничего не известно о нынешнем состоянии таких жемчужин нашей природы, как каменный ятрышник (хары-бюльбюль), шушинский астрагал, тис, карабахский тюльпан и других", - сказала Ибадуллаева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)