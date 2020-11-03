Завтра в Баку и на Абшероне местами пройдут дожди

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове четвертого ноября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами пройдут дожди, в некоторых местах полуострова интенсивного характера, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Как отмечают синоптики, ожидается северо-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем - 16-19, в Баку ночью - 12-14, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана четвертого ноября местами пройдут грозовые дожди, в основном в северных и восточных районах интенсивного характера. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-14, днем - 16-20, в горах ночью - 3-8, днем - 14-18 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)