На территории Турции ужесточается карантин

БАКУ /Trend/ - Ввиду роста числа инфицированных COVID-19 в Турции, на территории страны вновь ужесточен карантинный режим.

Как передает в среду Trend, с сегодняшнего дня в 81 провинции страны кафе и рестораны, парикмахерские, театры, кинотеатры и концертные залы будут функционировать до 22:00.

Период действия ужесточенного карантинного режима не уточняется.

Помимо этого, также предусматриваются изменения графика рабочего времени. Для устранения плотности потока на дорогах рекомендуется перейти к дифференцированному рабочему графику: 06:00 - 15:00, 06.30­ - 15.30, 07.00­ - 16.00, 07.30­ - 16.30, 08.00­ - 17.00, 08.30­ - 17.30, 09.00­ - 18.00.

Отметим, что на сегодня в Турции зафиксировано свыше 382 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, скончался 10 481 человек.

(Текст: Турал Гараджаев)