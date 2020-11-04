На территории Турции ужесточается карантин
БАКУ /Trend/ - Ввиду роста числа инфицированных COVID-19 в Турции, на территории страны вновь ужесточен карантинный режим.
Как передает в среду Trend, с сегодняшнего дня в 81 провинции страны кафе и рестораны, парикмахерские, театры, кинотеатры и концертные залы будут функционировать до 22:00.
Период действия ужесточенного карантинного режима не уточняется.
Помимо этого, также предусматриваются изменения графика рабочего времени. Для устранения плотности потока на дорогах рекомендуется перейти к дифференцированному рабочему графику: 06:00 - 15:00, 06.30 - 15.30, 07.00 - 16.00, 07.30 - 16.30, 08.00 - 17.00, 08.30 - 17.30, 09.00 - 18.00.
Отметим, что на сегодня в Турции зафиксировано свыше 382 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, скончался 10 481 человек.
(Текст: Турал Гараджаев)