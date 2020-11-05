Художественно-документальный фильм "Наследие" представит Азербайджан в Канаде (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Художественно-документальный фильм "Наследие" производства Baku Media Center, посвященный деятельности братьев Нобель в нефтяной отрасли Азербайджана, будет представлять Азербайджан на 9-ом Европейском кинофестивале в Калгари (Calgary European Film Festival) в Канаде.

Как сообщили в четверг Trend в Baku Media Center, на кинофестивале, который пройдет с седьмого по 15 ноября, зрителям будут представлены известные фильмы из 20 стран Европы. На официальном сайте фестиваля размещена подробная информация о художественно-документальном фильме "Наследие"(https://calgaryeuropeanfilmfestival.ca/2020-films/miras/).

Напомним, что цель фильма "Наследие" производства Baku Media Center - подчеркнуть историческую роль и значимость деятельности братьев Нобель в развитии нефтяной добычи как в регионе, так и в мире, а также внести вклад в дело по освещению и продвижению истории добычи нефти в Азербайджане. В произведении, режиссером которого является сотрудник Baku Media Center Заур Гасымлы, повествуется о выдающихся достижениях Нобелей - создании первого в мире нефтеналивного танкера и железных баков (резервуаров) для хранения нефти, введении в эксплуатацию впервые в Европе нефтепровода в Баку и других такого рода новшествах, внедренных в нефтяную индустрию.

В то же время, в фильме рассказывается о росте значимости "черного золота" как геостратегического сырья с развитием нефтяной промышленности, а также о завоевании Азербайджаном в регионе геополитической значимости и ожесточенной борьбе крупных компаний с нескольких материков за бакинскую нефть. В фильме "Наследие" также продемонстрировано сегодняшнее развитие наследия братьев Нобель в Азербайджане относительно "черного золота" и его роль в надежном энергоснабжении мира. В фильме широко использованы интервью, взятые у членов семьи Нобель - Питера Нобеля (правнук Роберта Нобеля), Томаса Тидена (правнук Людвига Нобеля, профессор) и у известных экспертов Уильяма Брайса (специалист по истории нефти США) и Бриты Асбринк (шведская писательница, журналистка). Художественно-документальный фильм "Наследие" представлен широкой аудитории в свободном доступе на официальном YouTube-канале Baku Media Center по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=AIpais28Zlw.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)